У торговому закладі на Волині вилучили контрафактний алкоголь на 400 тисяч. ФОТО

Триває боротьба волинських правоохоронців із незаконним обігом в області підакцизних товарів.

Про ситуацію повідомили у прес-службі прокуратури Волині.

Так, у рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збут підакцизних товарів, а також про незаконні оборудки із марками акцизного податку працівники податкової міліції за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури Волинської області провели огляд у торговому закладі в Нововолинську, у ході якого виявили й вилучили 1670 літрів контрафактних алкогольних напоїв та марки акцизного податку з ознаками підробки. Вартість вилученого — близько 400 тис. грн.,

Правоохоронці вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконного промислу, до передбаченої законом відповідальності.