Раскрыты перспективы появления новой Opel Corsa в России

Хэтчбек Opel Corsa, правообладателем которого со сменой поколений стал французский альянс PSA Group, можно выпускать на одноименном заводе в Калуге. Целесообразность локализации и возвращения новой «Корсы» в Россию оценили эксперты журнала «За рулем».

Перейдя под крыло французского концерна Peugeot-Citroen, новая Corsa получила общую для всех его моделей платформу CMP. Благодаря новой «тележке» хэтчбек стал 10% легче, а его общая снаряженная масса в самой легкой версии, как стало известно «Автоновостям дня», составила всего 980 кг.



Opel Corsa. Фото Opel



Opel Corsa. Фото Opel



Интерьер Opel Corsa. Фото Opel

В Европе «шестая» Corsa предлагается с тремя двигателями: 1,2-литровым 75-сильным «атмосферником», турбомотором того же объема с отдачей 100 или 130 л.с., а также 1,5-литровым турбодизелем мощностью 100 л.с. Базовый мотор работает в паре с безальтернативной пятиступенчатой «механикой», турбированный сочетается с шестиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом», а дизельный – только с «автоматом».

Что касается России, то, пожалуй, идеальным вариантом для нас могла бы стать самая простая и доступная Opel Corsa с атмосферным двигателем и двумя трансмиссиями на выбор: простым восьмиступенчатым «автоматом» и механической коробкой передач. Только, вот, найдет ли на падающем рынке она хотя бы 300 тысяч покупателей в год? Большой вопрос.