В 2020 году Honda начнет продажи беспилотных машин третьего уровня

В 2020 году компания Honda станет первым японским автопроизводителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с системой автономного управления третьего уровня. Об этом в минувшую субботу, 4 января, сообщило местное информагентство «Киодо».

Как стало известно «Автоновостям дня», машины с третьим уровнем автоматизации могут самостоятельно ехать по заданному маршруту, но в случае необходимости водителю все равно придется взять управление на себя. Полностью отвлечься от вождения и переключить свое внимание на чтение, просмотр видео или другие вещи можно будет только во время движения в пробках.

Премьера первой модели Honda, оснащенной беспилотными технологиями третьего уровня, состоится в июле 2020 года.