Емкость авторынка России достигла рекордного показателя

Емкость российского рынка новых легковых автомобилей в денежном выражении в 2019 году достигла рекордных 2,5 трлн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Новый рекорд емкости авторынка, которая с 2018 года выросла на 100 млн рублей, эксперты объясняют увеличением средневзвешенной цены нового автомобиля (+8%), происходящим даже на падающем рынке (-3%).

Ранее «Автоновости дня» рассказали, какие законодательные изменения ждут российских автовладельцев в новом 2020 году.

Глава Минпромторга РФ, в свою очередь, не исключил, что некоторые автопроизводители могут покинуть Россию из-за проблем с локализацией производства. Именно на ней с 2020 года будет «завязан» размер госсубсидий, выдаваемых им в качестве компенсации за повышенный утилизационный сбор.