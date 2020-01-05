Зачем мужчине кадык

Зачем мужчинам нужен кадык?

1. Кадык – это щитовидная железа

Ничего подобного. Если потрогать кадык при попытке петь или кричать, делается ясно, что он связан с необходимостью издавать звуки. Млекопитающие первыми нарушили почти полное молчание, царившее до них на планете. Мыши пищат, волки воют, коровы мычат. У всех у них имеется гортань – система хрящей вокруг голосовой щели. Сама щель содержит продольно натянутые струны – голосовые связки, которые вибрируют в потоке выдыхаемого воздуха. От их длины и натяжения зависит высота звука. Громкость и тембр звука зависят от силы выдоха, а также от формы и объема голосового пути, по которому звук идет после гортани. Получается, что голосовой путь работает резонатором, как корпус гитары. Всю гортань как целое можно опускать и поднимать – и будет меняться объем голосового пути; а форму этого пути можно менять языком и губами, и тогда будут раздаваться крики, пение или проклятия.

2. У женщин нет кадыка, потому они и женщины

Опять все неправильно. Эта черта присуща обоим полам, и ты можешь проверить сам, если найдешь подходящий объект для исследования. У девушек на самом деле тоже есть кадык посередине горла, только он окружен жиром (и никакая диета тут не поможет) и поэтому не так торчит, так что требуется тщательное и вдумчивое прощупывание. У взрослых мужчин он значительно выпирает, так как мужская гортань содержит более длинные голосовые связки. Изменение формы кадыка и длины связок происходит в переходном возрасте под действием половых гормонов; при этом сначала голос ломается, зато потом делается низким, сочным и обаятельным. Или высоким, резким и требовательным.

3. Кадык никому не интересен, и его надо прятать

Кадык у мужчин настолько хорошо виден и столь откровенно говорит о половой принадлежности, что его роль может сравниться с ролью гениталий (не в буквальном, разумеется, смысле, а в плане привлечения внимания). Многие опытные барышни узнают о сексуальных возможностях партнера еще до того, как между ними что-либо происходит – именно по кадыку. И дальше уже подсознательно классифицируют: «кадычище», «кадычок» и т. п.

4. Транссексуалов можно отличить по кадыку

Точно! Профессор истории Дональд Маккоски, превращаясь в Дейрдру Маккоски в возрасте 54 лет, прошел сквозь огонь и воду, а именно: принудительную психушку в Айове (заговор родственников) и пять операций по истреблению бороды в Далласе; операцию по спиливанию квадратного подбородка в Филадельфии и операцию по изменению формы гениталий в Австралии – но спасовал перед перспективой третьей (!) неудачной операции по изменению формы гортани. »Купите диктофон и упражняйтесь!» – сказали ему врачи; это звучит издевательски, но слишком сложен механизм гортани, и лишь немногим транссексуалам удавалось успешно изменить ее форму.

5. Ударом в кадык можно убить

– Травма кадыка действительно очень опасна, хотя сам кадык не более чем хрящ, – говорит заведующий нейрореанимацией больницы им. Боткина А. Я. Блинкин. – Но, во-первых, вокруг хрящей гортани много узлов вегетативной нервной системы. При их повреждении в мозг приходит ошибочный сигнал и запускается опасный рефлекс, так называемая синкопа, в итоге – потеря сознания и даже остановка сердца. Во-вторых, при таком ударе повреждается трахея, и какой-нибудь оторванный от нее лоскут может повести себя как клапан: при выдохе выпускать воздух наружу, а при вдохе залипать и не пускать воздух в легкие. Впрочем, я сам не наблюдал гибели людей от удара по кадыку. Дело в том, что в больнице, где я работаю, никогда не бьют людей в кадык, как-то не встречалось. Лучше спросить у бойцов спецназа, они, кажется, любят этот прием.

ФАКТЫ

• В большинстве европейских языков кадык называется адамовым яблоком. Якобы остаток фрукта навсегда застрял у Адама (и его потомков) в горле, когда он понял, как не права была Ева и какой сволочью оказался Змей.

• Выражение «закадычный друг» означает не «давний и преданный товарищ», а «собутыльник», поскольку происходит от выражения «заложить за кадык» – напиться.

• Кадык можно оттягивать. Попробуй издать самый низкий звук, на который ты способен. Посмотри при этом в зеркало. Видишь, куда опускается хрящ? Этим приемом ловко пользуются животные, у которых нет возможности купить телефон с титановым корпусом и машину с двигателем в 750 л. с. Зато во время гона изюбрь в состоянии оттянуть кадык до самой грудины. Это прекрасно действует на самок.

• У отдельных животных кадык не опускается вниз, зато резонатор, расположенный сверху кадыка, сильно увеличен. Максимум на 3 м – такова длина хобота у взрослого слона. В итоге слоны испускают инфразвук, который мы не слышим, а они чувствуют ногами на расстоянии 2 км.

• Очень маленький кадык позволяет испускать, наоборот, ультразвук, как это делают летучие мыши, они используют его для эхолокации.

• Единственная летучая мышь с басовитым голосом – молотоглав. Ее кадык самый большой относительно размеров животного: он занимает всю грудную клетку, оттеснив легкие и сердце!

отсюда