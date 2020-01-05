Как прекратить ненужную дружбу: советы психолога

Иногда случается так, что общение с тем или иным человеком начинает нас «напрягать», раздражать и лишать внутреннего комфорта. Причин тому может быть немало: в одних ситуациях мы страдаем от беспрестанного занудства друга, в других – от его потребительского отношения, в третьих – понимаем, что больше нет никаких общих точек соприкосновения и т.д.

Примеров можно привести множество, но суть одна: мысль о том, что не устраивающую нас на сегодняшний момент дружескую связь необходимо прекратить, не даёт нам покоя. Как это правильно сделать, расскажет данная статья.

Настоящий друг везде

Верен, в счастье и беде;

Грусть твоя его тревожит,

Ты не спишь — он спать не может,

И во всём, без дальних слов,

Он помочь тебе готов.

Да, по действиям не сходны

Верный друг и льстец негодный

Уильям Шекспир

Сделайте однозначные выводы

Первым шагом на пути к разрыву дружеского тандема, который стал для вас обременительным, является осознание верности принятого вами решения. А для этого требуются доказательства, лучшие из которых можно получить, если честно ответить самой себе на несколько вопросов. Вот они:

влияет ли на меня мой друг отрицательно?

было ли так всегда и как давно это длится?

использует ли меня мой друг для достижения своих целей, в том числе корыстных?

концентрируется ли он всецело на собственной личности при общении со мной?

испытываю ли я ощущение того, что мой друг радуется моим неудачам и бедам, а счастье моё разделяет с деланной доброжелательностью?

Ответили на большинство вопросов утвердительно? Это говорит о том, что имеющаяся дружба вам ни к чему, и с ней пора кончать.

Кроме того, можно поразмыслить на темы «Что даёт мне общение с конкретным человеком» и «Что мне не нравится в этом контакте». Проанализировав полученные данные, картина дальнейших действий с вашей стороны будет более полной и ясной.

Дайте другу шанс на исправление

Как это сделать? Да очень просто. Инициируйте откровенный разговор с этим человеком и озвучьте то, что вас не устраивает в нем и в вашем общении. Если конкретный индивид действительно уважает вас, нуждается в вас как в друге и дорожит вашей связью, он задумается над сказанным вами и начнёт работать над собой в указанном ему направлении – по крайней мере, попытается это осуществить. Если же он вспылит, значит и цепляться за него не стоит.

Постепенно сводите общение на нет

Прилагайте все усилия для того, чтобы отдалиться от своего незадачливого приятеля. Демонстрируйте вечную занятость, чрезмерную увлечённость делами, которые вашего друга гарантированно не заинтересуют, обретите хобби, не находящее поддержки некогда близкого человека. Если он продолжает вам часто названивать, говорите мало и сворачивайте разговор, ссылаясь опять же на нехватку времени или неотложные занятия. Очень может быть, что данный субъект поймёт, к чему вы клоните, и поддержит вашу инициативу.

Не идите первым на контакт с приятелем

Это тоже очень важный пункт в стратегии прекращения дружбы с конкретным индивидом. Если вы систематически не будете проявлять интерес к своему другу, ему это вряд ли понравится, и он в конце концов сам придёт к выводу, что такое «общение» следует прекратить. Причём произойдёт это, скорее всего, без конфликтов и упреков – само собой, самым естественным образом.

Снижайте степень доверия

Что это означает? Перед вами стоит вполне определённая задача: дать понять своему другу, что вы больше не желаете подпускать его к себе так близко, как раньше. Но поскольку напрямую вы сказать это человеку не можете, дабы не показаться грубой, придётся действовать исподволь. Отныне соблюдайте дистанцию в общении, не доверяйте индивиду свои секреты и тайны, не распространяйтесь о своей личной жизни и делах.

На уровне вербального общения ваше новое поведение также должно отразиться: откажитесь от привычных дружеских поцелуев в щёчку при встрече, «обнимашек» и прочих нежностей, выражающих привязанность к конкретному субъекту.

И не драматизируйте по поводу утраченной дружбы: настоящие друзья обязательно появятся в вашей жизни, если вы того очень сильно захотите и начнёте прилагать усилия для достижения поставленной цели.

Удачи вам!

Автор: Надежда Пономаренко