Загадка «Человека в железной маске»

В 1698 году в Бастилию привезли человека, чьё лицо закрывала чёрная бархатная маска с металлическими застёжками. Он прибыл ночью под стражей в шикарной карете с занавесками. Одежда и манеры свидетельствовали о высоком происхождении этого человека. Он был высоким и светловолосым — это всё, что известно о внешности инкогнито.

В 1699 году специально для этого узника в Бастилии была оборудована звуконепроницаемая камера. Его иногда выводили на прогулку, но только безлунными ночами. Гордой походкой вышагивал он по тюремному двору. Двадцать шагов в одну сторону, затем резкий поворот, как по команде, и двадцать шагов обратно.

19 ноября 1703 года мужчина, которого называли в Бастилии «странный заключённый», умер естественной смертью. На следующий день он был похоронен на одном из кладбищ Парижа. До сих пор, несмотря на все усилия историков, личность безымянного узника Бастилии не установлена.

В 1745 году в Амстердаме вышла книга неизвестного автора о тайнах французского двора. Её автор утверждал, что «Железная маска» -это незаконный сын Людовика XIV и его фаворитки Луизы де Лавапьер. Он дал пощёчину своему сводному брату, наследнику престола, за что и попал в Бастилию.

Вольтер, который два раза сидел в Бастилии, в своей книге «Век Людовика XIV «высказал гипотезу, что узником был сводный брат Людовика, попавший в опалу. Королева Франции Анна Австрийская родила его от одного из своих фаворитов. Этот человек был как две капли воды похож на «короля-солнце», поэтому его заставили носить маску.

Вольтер утверждал, что всё это узнал от бастильских тюремщиков таинственного узника. Официальные власти Франции никогда не признавали версию Вольтера, так как она сильно подрывала престиж династии Бурбонов. Позднее появилась гипотеза, что «Железная маска» это сын Анны Австрийской и короля Людовика XIII. На престол после смерти короля якобы был возведён сын Анны и её фаворита кардинала Мазарини, который фактически правил Францией во время регентства Анны.

Эта версия очень правдоподобна. Ведь даже достигнув совершеннолетия, Людовик сохранил за Мазарини всю полноту власти. Лишь в 1661 году после смерти Мазарини Людовик XIV стал править самостоятельно. Своё огромное состояние кардинал и первый министр завещал королю. Такие отношения, действительно, напоминают отношения отца и сына.

Позднее эту легенду использовал Наполеон. Он утверждал, что он имеет все права на французский престол, так как является потомком «Железной маски».

После штурма Бастилии в 1789 году были рассекречены её архивы. Из них стало ясно, что секретный узник был доставлен в Париж из тюрьмы на острове Сент-Маргерит. До 1694 года он содержался в крепости Пиньероль. В замок Пиньероль ссылались государственные преступники по приказу «короля-солнца» Людовика XIV. Всего там в разное время находились восемь человек. Но кто же из них был «Железной маской»?

Современные историки самым вероятным претендентом на место «Железной маски» считают Никола Фуке. Дворец этого государственного деятеля, разбогатевшего на финансовых махинациях и на торговле с заокеанскими колониями по роскоши не уступал королевскому. По некоторым данным генеральный контролёр (министр) финансов готовил втайне переворот. Фуке укрепил остров Бель-Иль и начал обзаводится собственным флотом. Член высшего королевского совета Жан-Батист Кольбер разоблачил перед королём финансовые махинации Фуке, и добился его отставки в 1664 году.

В следующем году Фуке был обвинён в заговоре, арестован и доставлен в замок Пиньероль. В архивах Пиньероля есть запись о том, что Фуке умер там от апоплексического удара в 1680 году. Но может быть, эта запись ложная, и он умер в Бастилии на 23 года позже? Сам Вольтер писал о том, что пытался выяснить, где умер опальный министр финансов и не смог этого сделать. Свидетельство о смерти, акт вскрытия тела и запись о захоронении Фуке историки до сих пор не нашли. В 1680-х годах в Париже ходили разные слухи — о том, что Фуке отравили в Пиньероле и о том, что его освободили, и он умер по дороге в столицу. Есть также очень странный документ, где указывается, что Фуке был похоронен через год (!) после своей кончины.

24 августа 1669 года в Пиньероль был доставлен «слуга» (так о нём написано в архиве тюрьмы) Эсташ Доже. Его содержали в строжайшей тайне в камере с двойными дверями с одноразовым питанием. Ему не разрешалось разговаривать ни с кем кроме коменданта крепости и ни о чём, кроме повседневных нужд.

Эсташ Доже был доставлен в Пиньероль по приказу короля и по его же приказу содержался в режиме чрезвычайной секретности. В приказе об аресте этого человека имя не указано, по этой причине историки считают, что Эсташ Доже это псевдоним.

Известно, что Доже прислуживал в Пиньероле Фуке. Причём кроме Фуке «слуге» ни с кем не было позволено общаться. В январе 1679 года комендант Пиньероля Сен-Мар вручил Фуке письмо. В послании от имени короля его спрашивали о том, рассказывал ли Эсташ что-нибудь о своей жизни до заключения, Фуке фактически шпионил за Доже и доносил об этим доверенному человеку короля. В награду Фуке было разрешено свидание с родственниками.

Известно, однако, что в Пиньероле Доже маски не носил. Но не носили её и другие узники крепости. Об особом статусе узников Пиньероля свидетельствует и тот факт, что комендант Сен-Мар получил от короля 10 тысяч экю в награду за добросовестное исполнение обязанностей тюремщика. Сен-Мар не имел права в письмах в столицу именовать своих подопечных, он называл только их «клички».

Сен-Мар лично обслуживал секретных узников, ему помогали два лейтенанта. Больше никто не имел права общаться с ними.

Узники Пиньероля упоминались в письмах коменданта, отправляемых в королевскую канцелярию, как «дрозды». Несколько «дроздов» и среди них «Железная маска» были перевезены на Сент-Мергерит под охраной роты солдат. Островок Сент-Мергерит отделён проливом шириной 3 км от Лазурного берега. Ришелье заложил здесь замок, который долгое время служил государственной тюрьмой. Мериме побывал там в 1834 году. Писатель удивлялся: «Почему у людей, приказавших заточить несчастного, недоставало мужества прекратить его страдания ударом кинжала?»

Какие бы преступления не совершил преступник, умерший в Бастилии, даже если он был государственным изменником и покушался на жизнь кроля, это не объясняет, зачем нужно было скрывать лицо. И почему его нельзя было казнить? Единственное разумное объяснение выдвинул французский историк М. Паньоль. По его мнению, в Пиньероле, на Сент-Маргерите, а затем в Бастилии содержали брата-близнеца Людовика XIV. Однако в пользу этой гипотезы нет ни оного исторического подтверждения.

В1978 году французский писатель Дижоль выдвинул новую сенсационную версию. Якобы «Железная маска» это «маленький мавр», слуга Марии-Терезии, супруги Людовика XIV, который стал её любовником. Маска нужна была для того, чтобы скрывать тёмный цвет лица. По свидетельствам людей, близких ко двору, 16 ноября 1664 года королева родила чернокожую дочку Марию-Анну Бурбон. Мавра слугу звали Набо. Позднее он, возможно, был переименован в Эсташа Доже и по приказу короля отправлен в тюрьму.

Всего историки насчитывают около пятидесяти реальных исторических лиц, претендующих на место «Железной маски».

Автор: Мария БУК