Польское посольство резко ответило на слова в МИД Украины о Бандере

МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Посольство Польши на Украине раскритиковало ответ пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов, в котором осуждается героизация украинских националистов. Это следует из комментария дипмиссии «Польскому радио».

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион ранее выразили обеспокоенность в связи с прошедшим на Украине шествием в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, «жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов».

Также дипломатов возмутило, что на здании Киевской городской администрации был вывешен баннер с изображением Степана Бандеры, а Львовский областной совет принял решение о выделении средств для чествования памяти нацистского коллаборанта Андрея Мельника, «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия, создателя «теории украинской расы».

Комментируя позицию дипломатов, Зеленко заявила, что каждое государство и каждый народ самостоятельно определяет и чествует своих героев.

Представители польского посольства также раскритиковали пресс-секретаря МИД Украины за слова о том, что осуждение Польшей и Израилем чествования националистов идет на пользу «третьей стороне».

«О пользе для третьей стороны от споров Украины с ее важнейшими союзниками на исторической почве должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации», – заключили в посольстве.

Наряду с этим дипломаты задались вопросом, почему в Киеве, требуя от Москвы признания Голодомора, сами считают «культ (националистов – ред.) Бандеры и Мельника» внутренним делом страны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что послы Польши и Израиля с осуждением восприняли чествования Бандеры в Киеве.