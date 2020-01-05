Силовики обстреляли из минометов Коминтерново, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

«Сегодня утром украинские оккупанты из 10-й горно-штурмовой бригады (вооруженных сил Украины — ред.), грубо нарушив согласованный режим прекращения огня, пытаясь спровоцировать нас на ответ, нанесли удар из 120 миллиметровых минометов по окраинам Коминтерново, выпустив пять мин», — сказал представитель ведомства.