Пришельцы похитили человека: в Сеть попало видео

На видеозаписи видно, как некоторый мужчина, после того как вышел из дома, поднялся каким-то образом над землей. Молодая пара считает, что их камера видеонаблюдения просто дала сбой, однако это только их «официальная версия». На самом деле они не могут не согласиться с тем, что заснятая сцена напоминает похищение людей инопланетянами.

На данный момент ролик уже набрал полтора миллиона просмотров. Никто не может сказать, что на самом деле происходило поздно вечером. Самих инопланетян видно не было.

Ученые из Университета штата Иллинойс ранее установили, что инопланетная жизнь может выглядеть, как феттуччине или капеллини – макаронные изделия, популярные в Италии. На Марсе не могут жить пришельцы, к которым мы привыкли по фантастическим фильмам. Такие выводы были сделаны после анализа микроорганизмов в горячих источниках Йеллоустоуна. В стоячей воде бактерии сбиваются в группы и образуют нечто наподобие матов, тогда как в текучих источниках они вытягиваются.