Физики доказали существование души после смерти тела

|Американскими и британскими учеными было изучено сознание человека на квантовом уровне. Эксперименты показали, что душа на самом деле существует, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.
После смерти физического тела сознание продолжает существовать на уровне квантовых реакций. Достаточно много информации сохраняется в белковых микротрубочках, находящихся в нейронах. Эти нейроны можно сравнить с квантовым компьютером.
Ученые доказали, что жизнь после смерти не заканчивается. Так, в случае возвращения человека к жизни его душа вновь переходит в тело уже с некоторыми воспоминаниями. Эти слова находят подтверждение у людей, которые пережили клиническую смерть. Они помнят, как проходили через тоннели и видели свое тело со стороны. Люди слышали разговоры врачей и полностью осознавали сложившуюся ситуацию.
Таким образом, душа определенно существует. Жизнь человека после кончины не останавливается: каждый продолжает анализировать всё происходящее вокруг.