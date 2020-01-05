Физики доказали существование души после смерти тела

После смерти физического тела сознание продолжает существовать на уровне квантовых реакций. Достаточно много информации сохраняется в белковых микротрубочках, находящихся в нейронах. Эти нейроны можно сравнить с квантовым компьютером.

Ученые доказали, что жизнь после смерти не заканчивается. Так, в случае возвращения человека к жизни его душа вновь переходит в тело уже с некоторыми воспоминаниями. Эти слова находят подтверждение у людей, которые пережили клиническую смерть. Они помнят, как проходили через тоннели и видели свое тело со стороны. Люди слышали разговоры врачей и полностью осознавали сложившуюся ситуацию.

Таким образом, душа определенно существует. Жизнь человека после кончины не останавливается: каждый продолжает анализировать всё происходящее вокруг.