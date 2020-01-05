За 70 лет в космосе исчезло около ста звезд: ученые ищут причины

Специалисты сравнили настоящие карты звездного неба со сделанными в 1950 годах. На современных снимках не оказалось примерно ста звёзд. Учёные объясняют аномалию тем, что некоторые объекты перерождаются в сверхновые, а некоторые поглощаются чёрными дырами. Здесь стоит отметить, что ни у одной звезды не было признаков скорого перерождения, поэтому этот вариант с большой долей вероятности ошибочный.

Согласно другим догадкам, звезды могли еще изменить свое местоположение в космосе, отдалившись от Земли. Имеются астрономы, которые считают, что тела перешли на другой этап жизненного цикла. Такие звезды можно будет изучить позже.