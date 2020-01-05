За 70 лет в космосе исчезло около ста звезд: ученые ищут причины

|Недавнее сравнение звездных карт показало, что за последние семь десятилетий на небе не стало примерно ста звезд. Учёные ищут объяснение этой аномалии, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.
Специалисты сравнили настоящие карты звездного неба со сделанными в 1950 годах. На современных снимках не оказалось примерно ста звёзд. Учёные объясняют аномалию тем, что некоторые объекты перерождаются в сверхновые, а некоторые поглощаются чёрными дырами. Здесь стоит отметить, что ни у одной звезды не было признаков скорого перерождения, поэтому этот вариант с большой долей вероятности ошибочный.
Согласно другим догадкам, звезды могли еще изменить свое местоположение в космосе, отдалившись от Земли. Имеются астрономы, которые считают, что тела перешли на другой этап жизненного цикла. Такие звезды можно будет изучить позже.