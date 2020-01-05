О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

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Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным исследования, около 80% компаний с отечественным капиталом намерены пересмотреть заработные платы, а среди компаний с иностранным капиталом таких работодателей почти 90%.

Отмечается, что в российских компаниях ожидается увеличение на 10%, а в зарубежных — на 7%.

Уточняется, что уже некоторые предприятия пересмотрят зарплаты сотрудников уже в января, остальные компании осуществят пересмотр в течение полугода.

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