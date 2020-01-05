Что изменится для автомобилистов в России в 2020 году

2020 год принесет россиянам много законодательных изменений, ряд которых неизбежно коснется как автовладельцев, так и тех, кто только готовится получить «права». О повышении утильсбора, возможности регистрации машин у дилеров, отмене «площадки» на экзамене и других новшествах, рассказал портал URA.ru.

Повышение утильсбора

Так, с 1 января в России выросли ставки утилизационного сбора на автомобили. Наибольший рост произошел в сегменте легковушек – в среднем на 110,7%, при этом меньше всех пострадают машины с двигателем до 1 литра (рост на 46,1%), а больше всех – машины с двигателем от 3,5 литра (рост на 145%). Утильсбор на самый массовый сегмент легковых автомобилей (с двигателями 1-2 литра) вырастет на 112,4%. Закономерным итогом роста утильсбора, как уже сообщали «Автоновости дня», станет очередное подорожание новых машин на 2-4% или 35-100 тысяч рублей

Автосалоны смогут выдавать госномера

В тот же день, 1 января, в России вступил в силу Федеральный закон № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разрешающий дилерам регистрировать новые автомобили прямо в своих салонах. Иными словами, номера на машину можно будет получить практически сразу после ее покупки и без посещения ГИБДД.

Номера под ключ

При условии регистрации автомобиля в «своем» регионе автовладелец сможет заказать изготовление номеров и в сторонней организации. Согласно тарифам ФАС, предельная стоимость услуги, как и в ГИБДД, составит 2000 рублей – следовательно, вместе с госпошлиной изготовление номеров у «частника» обойдется максимум в 2850 рублей.

Полис ОСАГО — со смартфона

Водители, купившие электронный полис ОСАГО, смогут не возить с собой его распечатку со 2 января 2020 года. Соответственно, показывать «обязательную автогражданку» инспектору ГИБДД можно будет прямо с экрана смартфона. Постановление правительства, вносящее необходимые поправки в Правила дорожного движения, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Электронные ПТС

С 1 ноября планируется окончательно отказаться от бумажных ПТС и ввести электронные как для отечественных, так и для импортируемых автомобилей. Отказ от «бумаги» должен был произойти уже давно, но всякий раз откладывался, поскольку другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), были не готовы к такому нововведению.

Ужесточение правил техосмотра

С 8 июня 2020 года должны заметно ужесточиться правила проведения техосмотра, согласно которым операторам ТО придется трижды фотографировать каждый автомобиль, фиксировать геопозицию и отправлять снимки в единую систему ЕАИСТО. Все диагностические карты, соответственно, будут оформляться только в электронном виде, а за их отсутствие водителей будут штрафовать аж на 2000 рублей (с учетом ОСАГО, которое без диагностическое карты не оформить – на 2800 рублей).

Экзамены без «площадки»

С нового года кандидаты в водители впервые смогут учиться на автомагистралях с разрешенной скоростью более 60 км/ч – судя по всему, это сделано для более эффективной подготовки учеников к вождению в реальных дорожных условиях.

Куда больше изменений вступит в силу с октября. Одно из них касается объединения этапов практического экзамена в городе и на площадке – отныне базовые навыки вождения будут проверяться либо на площадке автошколы, либо на тупиковой улице за пределами живой застройки, после чего кандидат водители сразу приступит ко второму этапу экзамена – вождению в живом городском потоке. «Обкатать» маршрут заранее теперь не получится, ибо известен будет только список улиц, которые, возможно, войдут в него. Весь практический экзамен, согласно постановлению, должен занять не более 30 минут.