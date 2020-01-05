Назван ТОП-3 доступных японских купе из 90-х

Спортивные автомобили в кузове купе были в модельном ряду практически каждой японской марки в 90-х годах прошлого века. Благодаря этому на вторичном рынке сегодня присутствует достаточное количество таких авто, по вполне доступной цене, правда, не всегда в достаточно хорошем состоянии. «Автоновости дня» при участии экспертов составили ТОП-3 доступных японских купе 90-х годов, которые можно купить в России.

Toyota Corolla Levin

Компактная японская двухдверка была в свое время вершиной утилитарной линейки Corolla. Несмотря на принадлежность к данному семейству, купе Levin предлагало задорное вождение вдвоем, чему способствовала отличная управляемость и весьма мощный 1.6-литровый мотор.

Правда, здесь речь идет о 20-клапанном варианте мощностью в 165 лошадиных сил, с которым ускорение до сотни составляет порядка 8 секунд. Есть еще и «овощные» версии на 100 и 110 «лошадей», они дешевле и их проще найти, однако, с ними динамика совсем «скисает».

Honda Prelude

Данная модель смотрится неплохо и по сегодняшним меркам. Длинный по-настоящему «купешный» силуэт с минимумом лишних элементов дизайна гармоничен и устремлен вперед. Техническая «начинка» вполне соответствует наружности, ведь под длинным капотом располагается 2.2-литровый мотор серии VVTi.

Стандартная версия выдает мощность в 185 лошадиных сил, но есть еще более производительный вариант на 200 «лошадей». Обычный мотор разгоняет спорткупе до первой «сотни» за 7.5 секунд, а вот форсированная версия проделывает эту процедуру за 7 секунд.

Mitsubishi Eclipse

В свое время «Эклипс» был одним из самых медийно раскрученных спорткаров из Японии. Авто появлялось в компьютерных играх и в кино. Базовым для второго поколения является 2.0-литровый атмосферный мотор на 150 л.с. С ним динамика особо не впечатляет – около 9.5 секунд до «сотни».

А вот турбированные версии уже поинтереснее – при том же объеме в 2.0 литра их мощность составляет порядка 220-230 «лошадей», а разгон до 100 км/час занимает около 7.5 секунд. Есть версии с передним и полным приводом, правда, найти последнюю у нас непросто.

Отметим, что хоть все перечисленные купе и стоят сравнительно недорого – около 250-300 тыс. рублей, найти действительно «живые» варианты непросто. Тем более, что такие авто обычно эксплуатируются в жестких режимах (спорткупе как никак). Тем не менее, если душа жаждет легендарного японское купе, рискнуть все же стоит.