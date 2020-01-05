Пушков предложил США передать Техас Мексике

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Алексей Пушков

globallookpress.com/Комсомольская правда

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике. Об этом он написал в своем Twitter.

До этого генерал отмечал, что «претензии» Москвы на Крым и юг Украины являются «фальшивыми и неприемлемыми», так как до правления императрицы Екатерины II Россия там отсутствовала.

В свою очередь Пушков подчеркнул, что тогда государства Украина не существовало.

По его словам, поэтому Крым не мог быть украинским.

«И США были в 1783 году узкой полоской земли вдоль Атлантики — позже все остальное захватили. Пусть вернут Техас Мексике», — написал Пушков.

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