20 типов женской фигуры с фотографиями

Оказывается, бывает так много разных видов женских фигур. Мужчины, вам какой вид больше всего нравится? Девушки, а вы себя к какому относите?

Виды женской фигуры с фото

1. Тощая

2. Худая

3. Песочные часы

4. Худая с выпуклостями

5. Атлетическая

6. Полно-атлетическая

7. Мускулистая

8. Полная

9. Супер полная

10. Полная с выпуклостями

11. Пышная

12. Пышная толстушка

13. Пышно-толстая

14. Средняя

15. Коротенькая и толстенькая

16. Толстушка

17. Пухлая толстушка

18. Пухлик

19. Пухлик с выпуклостями

20. Пышный пухлик

21. Очень толстая

11.11.2010