20 типов женской фигуры с фотографиями

Оказывается, бывает так много разных видов женских фигур. Мужчины, вам какой вид больше всего нравится? Девушки, а вы себя к какому относите?
Виды женской фигуры с фото
1. Тощая
2. Худая
3. Песочные часы
4. Худая с выпуклостями
5. Атлетическая
6. Полно-атлетическая
7. Мускулистая
8. Полная
9. Супер полная
10. Полная с выпуклостями
11. Пышная
12. Пышная толстушка
13. Пышно-толстая
14. Средняя
15. Коротенькая и толстенькая
16. Толстушка
17. Пухлая толстушка
18. Пухлик
19. Пухлик с выпуклостями
20. Пышный пухлик
21. Очень толстая
11.11.2010