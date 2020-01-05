Диета расшатала психику Баскова

Николай Басков и Софи Кальчева

Преобразившийся Николай Басков, похудевшего за последний год на 20 килограммов, признался, что суровая диета сильно испортила его характер. Во время похудения у певца нередко случались нервные срывы, что плохо отражалось на его отношениях с невестой, Софи Кальчевой.

Особенно тяжелыми для артиста оказались первые месяцы нового образа жизни, пишет «Экспресс газета». Пока Басков входил в жесткий режим питания и тренировок, он был особенно нервным и раздражительным. Тяжело было певцу и после выступлений. «Просто представьте: мы заканчиваем концерт, отдано много сил, калорий, эмоций, хочется заесть это все, восполнить баланс, а нельзя — следующий прием пищи по расписанию только утром», — поделился Басков с порталом StarHit.

Пока Николай привыкал к диете, он был невозможен. Я мог сделать из мухи слона, вспылить, сказать лишнего в споре, вспоминает он. Его возлюбленной приходилось терпеть эти перепады настроения, и только благодаря ее выдержке пара не разбежалась. «Соня недавно рассказала: даже если она была в чем-то со мной не согласна, молчала, чтобы еще больше не заводился. Понимала, когда нужно выйти из комнаты, оставить наедине с собой…» — говорит артист.

Артист уверен, что этот период стал настоящей проверкой чувств в их с Софи отношениях. Теперь Басков понимает, что люди могут разойтись из-за ремонта, диеты, чего угодно. Большая удача, что мы стали ближе друг к другу, отметил певец.

Николай Басков и певица и продюсер Софи Кальчева вместе уже три года. Пара не скрывает своих намерений пожениться, однако отношения пока не узаконены. Предыдущие романы Баскова также не заканчивались свадьбой. У артиста были бурные романы с Оксаной Федоровой и Анастасией Волочковой.