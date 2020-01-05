Пуэрто-Рико может стать 51-м штатом США

Пуэрто-Рико может войти в состав США. Конгресс США будет рассматривать соответствующий законопроект, который уже внесен в парламент.

12 июня 2018 года в Пуэрто-Рико был проведен референдум. 97 процентов жителей заявили, что хотят полноправно войти в состав США. Тот день, когда на американском флаге появится 51-я звезда, уже близок.

Представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес-Колон внесла соответствующий закон на рассмотрение в Конгресс. На данный момент остров остается старейшей в мире колонией, и этот законопроект должен положить конец «неравноправию американцев, проживающих в Пуэрто-Рико».

Если закон будет принят, специальная комиссия займется решением проблем с вхождением Пуэрто-Рико в состав США. И не позднее 1 января 2021 года Пуэрто-Рико станет 51-м штатом. Пока что 14 демократов и 20 республиканцев поддержали законопроект, но остается неясным, каковы шансы прохождения закона.

«Сегодня исторический день. Я горжусь тем, что являюсь представителем и тем, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико», — написала Дженнифер Гонсалес-Колон в твиттере.

Вопрос о необходимости вхождения Пуэрто-Рико в состав США особо остро встал после урагана «Мария». «Вашингтон обращается к Пуэрто-Рико в последнюю очередь»: прошло девять месяцев после того, как ураган обрушился на регион, но деньги из федерального бюджета еще не выделены.

Пуэрториканцы являются гражданами США с 1898 года, но голосовать на выборах президента они не могут, а в конгрессе у них есть только один представитель с ограниченным правом голоса.

30.06.2018

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