Бюджетный тюнинг, который подойдет любому автомобилю: 7 примеров

Share Tweet Share Share Email CommentsДоступный тюнинг автомобиля

Тюнинг автомобиля может не просто полностью преобразить автомобиль, но даже сделать его лучше. Однако, подобные начинания могут вылететь в копеечку, ведь являются не самым дешевым «развлечением» для автомобилиста. Тем не менее, есть несколько вещей, которые можно сделать, как говорится, малой кровью.

1. Сбрасывая вес

Долой все ненужное!

Первое, что можно сделать в каждом автомобиле — избавиться от всего ненужного. Ездите в гордом одиночестве? Это прекрасный повод избавиться, например, от задних сидений. Или вообще от всех сидений кроме водительского. Это сделает машину легче, позволит почувствовать себя в гоночном авто, а для сохранения эстетичности салона можно использовать материалы под стать карпета.

2. Спортивный руль

Эстетично и небезопасно

У многих современных автомобилей слишком громоздкие рулевые колеса. Не самой плохой идеей будет установка спортивного руля. Купить такой не проблема, особенно если брать на вторичном рынке. Правда стоит помнить о том, что большинство рулей такие большие из-за того, что в них спрятаны подушки безопасности.

3. Выпуск

Урчать будет лучше

Установка другого выпуска поможет преобразить «голос» машины. В целом это не самая дешевая процедура, однако опять-таки, можно обратиться к вторичному рынку, найдя что-нибудь удобоваримое для себя. Лучше всего брать детали из нержавеющей стали. Самое главное не покупать орущие прямотоки.

4. Холодный впуск

Сомнительная модификация, но делают и ее

Установка фильтра нулевого сопротивления — один из самых спорных моментов в тюнинге машины. Однако, устанавливать его без помощи специалиста не стоит. Важно помнить, что результат может сильно меняться в зависимости от конкретной модели авто. В целом же это очень доступная процедура модернизации.

5. Стабилизаторы поперечной устойчивости

Полезное решение

Простой и невероятно доступный тюнинг, который поможет испытывать больше уверенности в своей собственной машине на поворотах. Работает это как металлический стержень, который крепится к подвеске для усиления шасси за счет сокращения гибкости.

6. Пружины с занижением

Не все водители такое любят

Если финансы не позволяют установить качественный комплект пневматической подвески, можно прибегнуть вот к такому шагу. Выглядеть автомобиль будет намного лучше. Правда стоит признать, что пружины с занижением — это достаточно спорный тюнинг, который не очень любят опытные автомобилисты.

7. Легкосплавные диски и хорошая резина

Ничто не делает машину лучше, чем диски

Ни что не добавляет автомобилю столько баллов к внешнему виду, как новенькие диски. Кроме того, не следует забывать о выборе качественной резины. Последняя преобразит не только внешний вид авто, но и повлияет на его ходовые качества.