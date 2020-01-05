</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/922/12895922/upload-AP_20003121173306-pic905-895x505-48414.jpg" alt="Командующий КСИР: ответ Тегерана на убийство Сулеймани положит конец присутствию США на Ближнем Востоке" /></p> <p>

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами отметил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США» на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Fars.

Как известно, генерала уничтожили 3 января.

«За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая, без сомнений, положит конец американскому присутствию в регионе», — сказал Салами.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит Тегерану очень сильным ударом и быстрым ударом, если граждане США, либо американское имущество в Иране будет атаковано.

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