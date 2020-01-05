Пелоси назвала убийство Сулеймани «провокационным»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке является «провокационным». Об этом сообщает РИА «Новости».
Она считает, что администрация президента США Дональда Трампа провела «провокационную, эскалационную и непропорциональную» военную операцию, которая ставит под удар военнослужащих, дипломатов, американцев и союзников Вашингтона.
По словам Пелоси, операцию осуществили «без разрешения на применение военной силы против Ирана», а также «без консультаций с конгрессом».
Как известно, Сулеймани был убит 3 января.
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