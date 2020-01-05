Какой сегодня праздник, 05.01.2020: церковный праздник сегодня, 5 января 2020 года

Покровитель Федулова дня, святой Феодул, жил в 3 веке в Фессалониках, и для христиан это было тяжелое время – Максимилиан и Диоклетиан, как императоры, пользовались всей своей властью, что бы творить на них ужасные гонения.

Феодул, бывший в то время чтецом при церкви, отказался от приказа гонителей отречься от веры и выбрал смерть. Последними словами Феодула были: «Я выбираю жизнь, но жизнь вечную». И так он, с камнем на шее, был брошен в море.

На Федулов день крестьяне особо щедро задавали корм птице и скотине, чистили хлев и птичник, словом, обихаживали свое хозяйство из домашней живности. Все это помогало не только прогнать злых духов, но и приманить добрых.

Даже праздничному печенью в этот день придавали форму коров, птиц и овец. Печенье и пресные лепешки сразу, как отнимали от огня, прятали в полотенце, чтобы нечистая сила не отметила ее своими следами. Но на стол домочадцев попадало только печенье, лепешками же хозяин дома оделял всех животных в хлеву, а птицам в качестве лакомства давал отборного зерна.

Федулов день предсказывал погоду на ноябрь месяц. Если же на него дул ветер, что случалось нередко, о чем есть даже поговорка «Пришел Федул — ветер подул», то можно было ждать обильного отборного урожая.