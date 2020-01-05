Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом

Близкие Анастасии Заворотнюк на ее странице в Instagram от лица актрисы поздравили подписчиков с праздниками и поблагодарили за поддержку.

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем», – написал автор сообщения.

От лица семьи и самой Анастасии он также пожелал всем здоровья, благополучия и счастья в 2020 году.

Подписчики актрисы ответили на пост взаимностью и в комментариях поздравили ее. Больше всего люди желали Заворотнюк здоровья и выражали надежду на то, что в новом году она пойдет на поправку.

«Выздоровления!!!! Храни Вас Господь», «Так хочется ее обнять! Здоровья», «Мы верим, что в 2020 вы будете радовать нас своими спектаклями», — поддержали фанаты Анастасию.

Напомним, о серьезном заболевании Заворотнюк начали появляться в конце лета 2019 года. Некоторые СМИ сообщили, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем подтвердила, что она действительно проходит лечение.