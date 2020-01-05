Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу. По данным коалиции, ее объекты не пострадали, но могли пострадать гражданские лица.

«Коалиция подтверждает две атаки близ иракских баз, на которых располагаются ее силы. В 19.46 по багдадскому времени (совпадает с московским — ред.) международная зона подверглась непрямому обстрелу, который не попал на объекты коалиции и мог повредить иракским гражданским лицам. В 19.50 вечера близ воздушной базы Балад взорвались ракеты. Никто из военнослужащих коалиции 4 января не пострадал. Иракские силы безопасности ведут расследование инцидентов», — говорится в заявлении.

При этом коалиция опровергла сообщения о нападениях на оперативный центр близ Мосула.

«Мы повысили безопасность и оборонительные меры на иракских базах, где располагаются силы коалиции», — заявил представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.

Он напомнил, что за последние два месяца базы подверглись нападению 13 раз. В результате обстрелов в ноябре и декабре были жертвы и пострадавшие среди иракских сил безопасности и военнослужащих коалиции.

Нынешние атаки последовали вскоре после убийства ВС США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.