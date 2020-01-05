Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.

«Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз», — написал Трамп в Twitter.

Президент США также раскритиковал Иран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал «террористическим лидером».

Трамп, говоря о 52 американских заложниках, имел в виду захват посольства США в Тегеране в ноябре 1979 года после исламской революции в Иране. Тогда в руках протестующих, требовавших от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, оказались 66 человек, вскоре 13 из них были отпущены, остальные 52 заложника пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 году.

Согласно пункту IX статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, «умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями», является военным преступлением.

Положения международного гуманитарного права обязывают государства преследовать и наказывать лиц, виновных в серьезных нарушениях этих норм.

Гибель иранского генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погибли более десяти человек. В их числе — иранский генерал Касем Сулеймани, один из самых влиятельных людей в стране. Кроме того, жертвами удара стали заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к нападениям на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать «сокрушительный ответ» на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани «крупнейшей ошибкой» Соединенных Штатов.

Действия Вашингтона осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал убийство иранского военачальника «авантюрным шагом», который приведет к эскалации напряженности во всем регионе.