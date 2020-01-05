Ученые назвали напиток, помогающий снизить давление

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в исследовании Хельсинкского университета. Об пишет сообщает MedicalXpress.

Доктор Энн Кивимяки с кафедры фармакологии поставила эксперимент с участием лабораторных крыс с гипертензией. На протяжении 10 недель животным давали соки клюквы, черной смородины и брусники. В этих ягодах в большом количестве содержатся полифенолы, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты исследования показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. При этом сок не препятствовал возрастному повышению артериального давления.

Как отметила доктор, полученные результаты необходимо проверить на людях с немного повышенным давлением.

«Брусничный сок не заменит лекарства, но станет хорошим дополнением к пище», — считает Кивимяки.