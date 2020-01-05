5 января 2020 года отмечается Федулов день

Какой сегодня праздник 5 января 2020: церковный праздник Федулов день.Народный праздник Федулов день в 2020 году отмечается 5 января (по старому стилю – 23 декабря).В православном церковном календаре это дата почтения памяти святого Феодула и с ним еще девяти мучеников.Феодул жил в III веке в Фессалониках. Он служил при церкви и был чтецом. Однажды ночью ему во сне привиделся вложенный в руку предмет. Проснувшись, он увидел перстень с изображением Креста. Благодаря его силе святой обратил в христианскую веру большое количество язычников и исцелил многих больных от тяжелых недугов.Когда император издал указы о гонении на христиан, Феодул продолжал открыто проповедовать Евангелие. За это его схватили и представили перед судом правителя города. Никакие уговоры не смогли сломить его веру в Иисуса Христа.Он был отправлен в тюрьму, но и там продолжал проповедовать. Феодул обратил в христианство многих пленников. Когда об этом узнал правитель, его снова призвали к суду. Перед его глазами поставили христиан, которые отреклись от веры и стали приносить жертвы идолам. Но и это не смогло убедить Феодула отказаться от Господа Бога. Тогда правитель приказал привести его на место казни и отрубить ему голову. Мученик воскликнул с радостью, что скоро встретится с Иисусом Христом. После этого правитель Фаустин снова посадил его в тюрьму.На следующее утро он приказал казнить Феодула и других христиан через утопление в море. Им привязали к шее камни и бросили в воду. Вскоре море выбросило на берег их тела. Мученики были в светлых одеяниях, без пут и камней. Их погребли по христианским обычаям.Если в Федулов день воет ветер и падает снег, то в июле будет промозгло и сыро.Если нет ни ветра, ни снега, то урожай в этом году будет богатым.Кошка лезет в теплое место погреться – к длительным морозам.Лошадь храпеть начала – скоро начнется снежная буря.Курицы беспокоятся – к сильной метели.

Что можно делать 5 январяНа Руси Федулов день посвящали заботе о домашних животных. Крестьяне особо щедро кормили скот и птиц, а также чистили места их обитания. Считалось, что это не только прогонит злых духов, но и приманит добрых.Женщины 5 января обычно пекли сладкое печенье в форме домашних птиц, овец и коров к святкам. Федулов день считался последним днем для завершения приготовлений к Рождеству Христову.Чего нельзя делать 5 январяЗапреты в Федулов день связаны с домашними животными. Так, рядом с ними нельзя пользоваться острыми предметами. Девушкам в этот день запрещалось заниматься шитьем.Считалось, что если 5 января обидеть кого-то из домашних животных, то в семье произойдет горе. Поэтому крестьяне старались их всячески баловать. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.День работников социальной защиты в БеларусиПо указу президента Беларуси с 1998 года 26 марта каждый год страна отмечает День работников социальной защиты. Оказание помощи малоимущим, пенсионерам и инвалидам, также назначение социальных пенсий и выплат, обслуживание одиноких престарелых граждан и многое другое, вот чем занимается социальный работник. В системе соцзащиты и Минтруда в наше время работает 156 территориальных центров социального обслуживания. Там же на учете стоят около полтора миллиона человек. На дому обслуживают около 75 тысяч граждан страны. В республике также есть система государственной социальной защиты. Которая способствует поддержанию доходов тех жителей, которые мало обеспечены.По социальной реабилитации и адаптации инвалидов осуществляются разные мероприятия. В последнее время в Беларуси был принял ряд кардинальных мер по улучшению положения семьи. такая система по государственным пособиям семьям с детьми действует в совокупности с другими выплатами социального характера. Тут можно увидеть разные льготы и налоговые вычеты. Сотрудники Министерства труда в профессиональный праздник принимают поздравления. А тех, кто отличался в работе, награждают от руководства.Кто празднует именины 5 января 2020?Василий, Иван, Макар, Наум, Павел.