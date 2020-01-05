Крис Фрум досрочно покинул тренировочный лагерь

Четырёхкратный победитель Тур де Франс, 34-летний британский гонщик Крис Фрум покинул тренировочный лагерь команды Ineos через два дня после начала работы.

О том, что восстановление Криса Фрума, получившего серьёзные травмы в июне во время разведки этапа Критериума Дофине-2019, идёт медленнее, чем планировалось, сообщили итальянские издания Bicisport и SpazioCiclismo.

О состоянии Криса Фрума в интервью итальянским журналистам рассказал спортивный директор команды Ineos Дарио Чиони.

Дарио Чиони: «После двух дней тренировок в Испании Крис Фрум, который надеется бороться за пятую жёлтую майку Тур де Франс, вернулся домой. Он не в порядке, кто знает, сможет ли он восстановиться».

Напомним, что после травмы Крис Фрум завершил сезон, приняв участие в мероприятиях критериума «Сайтама», где говорил, что надеется уже в феврале начать сезон в гонках.