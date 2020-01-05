Определен лучший сок для снижения повышенного давления

Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.

Об этом свидетельствуют результаты экспериментального исследования Хельсинкского университета, которые приводит издание Medicalxpress.

Брусника богата полифенолами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Источником полифенолов также являются черника, клюква и черная смородина.

Магистр естественных наук Энн Кивимяки сосредоточилась на свойствах брусничного, клюквенного и черничного соков. В ходе эксперимента с крысами она определила, что разбавленный брусничный сок значительно понижает давление, а сок, содержащий большую концентрацию полифенолов, улучшает нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых.

Результаты предстоит протестировать на людях со слегка повышенным давлением. Как предполагает ученая, вместо лекарств им можно рекомендовать изменить образ жизни и выстроить правильный рацион. При этом исследовательница обратила особое внимание на то, что брусничный сок не должен полностью заменять лекарства, а служит лишь дополнением к общей терапии.

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