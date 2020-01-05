Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов

Фото: ArtAgainstAggression / Twitter

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов. Об этом сообщила организация Arts Against Aggression в своем Twitter.

В сообщении говорится, что выступления Бутмана уже отменили клубы RegattaBar в Бостоне (штат Массачусетс) и Blue Llama Jazz в Энн-Арбор (штат Мичиган). С соответствующим призывом они выступили в адрес Центра культурного искусства в Майми-Дейде (штат Флорида).

Свой протест активисты объясняют политическими взглядами Игоря Бутмана, который был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Организация также отметила, что джаз не должен использоваться для оправдания тирании, угнетения и войны.

Бутман в своем Facebook-аккаунте написал, что RegattaBar действительно отменил его выступление, выплатив при этом компенсацию. А концерт Энн-Арборе, по его словам, не получится дать из-за срочных дел.

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