Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

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mavit
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Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Хоч новорічно-різдвяні свята у Луцьку цьогоріч і без снігу, гарний настрій створють мільйони вогників святкової ілюмінації.

Центр Луцька наприкінці 2019 року засяяв неймовірно красиво. Головна ялинка, якою вже традиційно є три живі деревця на Театральному майдані, засвітилася у День святого Миколая. Майже разом із нею святкові вогні засяяли і на величезній кількості встановленої на центральній площі та поруч з нею ілюмінації. Ще трохи згодом особливий дух свята створила урочисто відкрита Алея різдвяних янголів.

Усе це, а ще прикрашені до свята вітрини магазинів у центрі міста, попри відсутність снігу, створило неймовірну атмосферу.

Який він, святковий Луцьк увечері, пропонуємо переглянути у добірці світлин Інформаційного агентства ВолиньPost.

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

Мільйони святкових вогнів вечірнього Луцька. ФОТО

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