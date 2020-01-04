Определен соперник молодежной сборной России в финале чемпионата мира по хоккею

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Молодежная сборная Канады обыграла команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Таким образом, в финале международного первенства россияне встретятся с канадцами, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра между «молодежками» Канады и Финляндии закончилась со счетом 5:0.

Российские хоккеисты встречались с канадцами в рамках группового этапа молодежного первенства 28 декабря 2019 года. Тогда россияне выиграли со счетом 6:0. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Финал и матч за третье место пройдут 5 января.