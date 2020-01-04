</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/889/10636889/upload-11-pic905-895x505-80993.jpg" alt="Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани" /></p> <p>

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения «Кудс» Касема Сулеймани, которое совершили США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что за три последних нескольких месяцев войска США в Ираке, которые там размещены с разрешения правительства Ирака, не раз атаковали ополченцы, которые имеют поддержку со стороны Ирана.

«Согласно международному праву, США вправе защищать себя от тех, кто создает неминуемую угрозу для их граждан», — подчеркнул Уоллес.

По его словам, Сулеймани являлся такой угрозой.

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