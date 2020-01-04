</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/964/12895964/upload-AP_20003060462384-pic905-895x505-1354.jpg" alt="Катар призвал проявлять сдержанность после убийства Сулеймани" /></p> <p>

В МИДе Катара попросили соблюдать сдержанность после убийства в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в заявлении, это необходимо, чтобы обойтись без прямой, либо косвенной вооруженной эскалации в Ираке.

«Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность», — написано в сообщении министерства.

В ведомстве также предупредили, что результатом демонстрации насилия в Ираке могут стать печальные последствия.

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