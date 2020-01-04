Американский дипломат заявил, что армия США «учится» у ВСУ

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил в интервью ТСН, что американская армия «учится» у ВСУ «российской тактике».

«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них», — заявил дипломат.

По его словам, американские военные узнают от украинских военных о «российской тактике», о том, как «воюют россияне». При этом Тейлор выразил надежду, что США никогда не будут воевать с Россией.

Украинские власти не раз обвиняли Москву во вмешательстве в их внутренние дела и официально считают Россию «страной-агрессором». В Кремле эти обвинения отрицают и называют неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Уильям Тейлор покинул свой пост в январе. Вместо него временным поверенным в делах США на Украине стала заместитель главы американской миссии Кристина Квин.