На трассе Камское Устье – Казань автобус столкнулся с иномаркой. Ребенок в тяжелом состоянии

Пассажирский автобус, следовавший рейсом Камское Устье — Казань, столкнулся с легковым автомобилем Skoda.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дтп|Аварии|Татарстан|Казань (@dtp116) 4 Янв 2020 в 12:19 PST

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, столкновение произошло на повороте в поселок Малые Салтыки. Судя по кадрам, опубликованным в сетях, удар пришелся на боковой корпус иномарки, в результате чего были снесены двери у легкового автомобиля. У пассажирского автобуса в ходе столкновения помялся передний бампер.

В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что, по предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Корреспонденту «БИЗНЕС Online» в пресс-службе минздрава РТ сообщили, что, по информации республиканского центра медицины катастроф, на трассе пострадали три человека: двое взрослых и один ребенок. Взрослых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в 7-ю больницу Казани. Ребенок находится в тяжелом состоянии, его отправили в ДРКБ.