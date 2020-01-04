Медики назвали пять напитков для отличной работы сердца

О здоровье сердца важно заботиться всегда, ведь это важнейший человеческий орган.

На работу сердца влияет образ жизни, поэтому крайне важно следить за питанием и режимом. Не менее важно для здоровья сердца и то, что человек пьет. Как объяснили эксперты, есть определенные напитки, которые способны улучшить состояние сердца и помочь ему работать как следует.

Как рассказала врач-кардиолог Татьяна Дериенко, для здоровья сердца следует обязательно пить чистую воду, зеленый чай. Также для сердца в умеренных количествах полезны красное вино, кофе и гранатовый сок.

Читайте на Информинг.Ру: Названы 5 продуктов, которые улучшат здоровье сердца нынешней зимой

Вода помогает поддерживать определенную густоту крови. Если человек пьет мало воды, то его кровь сгущается, и это приводит к увеличению нагрузки на сердце и дальнейшему его износу.

В составе зеленого чая присутствуют антиоксиданты. Они предотвращают риск развития ишемической болезни сердца. Вещества, содержащиеся в зеленом чае, снижают уровень холестерина и предотвращают образование тромбов, а также снижают риск возникновения инсульта. Как считают многие специалисты, следует пить до трех чашек зеленого чая в день.

В умеренных дозах полезно для сердца и вино. Оно содержит вещества, которые снижают уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов. В красном вине также содержится вещества, которые поднимают уровень хорошего холестерина. Но, как уже было сказано выше, злоупотреблять красным вином не стоит, иначе можно только навредить здоровью.

Ученые доказали, что при употреблении в день до трех чашек черного свежесваренного натурального кофе снижается риск инфаркта и инсульта снижается на 20-40%.

В гранатовом соке содержатся полифенолы, а также природные активные антиоксиданты. Но пить гранатовый сок нельзя регулярно. Его следует употреблять, к примеру, ежедневно в течении трех месяцев, а потом следует сделать перерыв на три месяца. Разводить гранатовый сок следует водой 1 к 1. При этом за раз можно выпивать стакан такого напитка.

Яндекс Дзен