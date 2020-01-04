Знаменитости в сексуальных костюмах на Хэллоуин

Share Tweet Share Share Email CommentsЗвёзды мирового кино и шоубизнеса тоже отмечают Хэллоуин! Этот праздник для многих из них, наверное, является единственной возможностью облачиться в образ любимого персонажа или даже «коллеги по цеху», и знаменитости не отказывают себе в удовольствии на одну ночь предстать в новом для себя образе.

Предлагаем взглянуть на несколько самых «горячих» хэллоуинских образов знаменитостей в разные годы:

Бейонсе / Женщина-паук

Майли Сайрус в образе Лил Ким

Шанина Шейк / Морячка

Джейссика Уайт / Ангел смерти

Кармен Электра в образе Кэти Перри

Кейт Аптон / Скелет

Карруч Тран / Зайчик Playboy

Кайли Дженнер / Ассасин

Кристина Агилера / Медсестра

Ким Кардашян / Чудо-женщина

Ники Минаж / Принцесса-фея

Хайди Клум (большая любительница кардинально менять свою внешность на Хэллоуин) / Джессика Рэббит

Холли Мэдисон / Официантка Hooters

Рианна / Черепашка-ниндзя (тинейджер-мутант)