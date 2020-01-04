Знаменитости в сексуальных костюмах на Хэллоуин

Share Tweet Share Share Email CommentsЗвёзды мирового кино и шоубизнеса тоже отмечают Хэллоуин! Этот праздник для многих из них, наверное, является единственной возможностью облачиться в образ любимого персонажа или даже «коллеги по цеху», и знаменитости не отказывают себе в удовольствии на одну ночь предстать в новом для себя образе.
Предлагаем взглянуть на несколько самых «горячих» хэллоуинских образов знаменитостей в разные годы:
Бейонсе / Женщина-паук
Майли Сайрус в образе Лил Ким
Шанина Шейк / Морячка
Джейссика Уайт / Ангел смерти
Кармен Электра в образе Кэти Перри
Кейт Аптон / Скелет
Карруч Тран / Зайчик Playboy
Кайли Дженнер / Ассасин
Кристина Агилера / Медсестра
Ким Кардашян / Чудо-женщина
Ники Минаж / Принцесса-фея
Хайди Клум (большая любительница кардинально менять свою внешность на Хэллоуин) / Джессика Рэббит
Холли Мэдисон / Официантка Hooters
Рианна / Черепашка-ниндзя (тинейджер-мутант)