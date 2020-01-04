Белоруссия ожидает получить от России 650 тонн нефти

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Reuters

Замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал, что Белоруссия ожидает получить из России 650 тонн нефти к концу января. Об этом сообщает «БелТа».

Он уточнил, что на первом этапе будет поставлено около 100—130 тыс. тонн нефти.

По его мнению, такое решение позволит двум нефтеперерабатывающим белорусским заводам работать бесперебойно.

Так ранее Сизов рассказал о возобновление подачи нефти на НПЗ Белоруссии.

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