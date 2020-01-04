Какие традиции русской бани удивляли иностранцев

Share Tweet Share Share Email CommentsНичто так не греет тело и душу так, как русская баня. Согласно манускриптам Нестора Летописца, бани на Руси появились еще в V-VI веке.

Для заморских гостей такая форма омовения была в диковинку, да и традиции русской бани казались им варварскими. Где это видано, чтобы мужчины и женщины мылись вместе!

С прошлых веков сохранилось немало документов и путевых заметок иностранцев, которые описывали быт и нравы русских людей. Одним из самых непонятных для приезжих была традиция русской бани.

В деревнях и городах люди посещали бани по-разному. В сельской местности бани строились в каждом дворе. Бани были рассчитаны только на домашних, чужих туда не пускали, чтобы не те не принесли с собой какую-нибудь скверну.

В городах общественные бани появились во времена правления царя Алексея Михайловича. Они представляли собой постройки из трех секций: раздевалки, моечной и парильни. Посещали эти заведения все от мала до велика. Иностранцы писали: «там ходят женщины разного возраста, не стыдясь, да еще и шутят над своей нескромностью». Еще удивительнее было то, что люди голышом выбегали из помещения и неслись из горячей бани к реке, чтобы окунуться . Кстати, бани строились в основном около водоемов, поскольку пожары случались в них чаще, чем в обычных домах.

Закон о запрете посещения бань особами обоих полов сразу был издан только в 1743 году. На деле же люди продолжали мыться вместе пока не стали строить бани с раздельными парилками.