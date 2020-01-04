Что произойдёт, если проглотить жевательную резинку

Share Tweet Share Share Email CommentsКакими только «страшилками» не кормили нас в детстве родители и друзья во дворе. Переступишь через лежачего – он «не вырастет», кривляешься – «таким и останешься», ну а если съел нечаянно жвачку, то финиш, наверняка «всё слипнется». А как ещё было контролировать детское поведение? Но подозрения насчёт последнего пункта остаются и у многих взрослых. Так что же случится на самом деле, если проглотить жвачку?

Жвачка – едва не любимое лакомство детворы, средство «антистресс» для взрослых (особенно, когда пытаешься бросить курить или сесть на диету) и многочисленных мифов. У нас верят, что от проглоченной жвачки могут слипнуться органы, а малышей в Англии убеждают, что резинка останется в теле ровно на 7 лет. Но кому верить? Конечно же, науке.

Да, верить, что жвачка останется в желудке на 7 лет – то же самое, как проглотив арбузную косточку, бояться, что теперь в животе вырастет целый арбуз. Но у мифа есть рациональная основа. Хотя подсластители жвачки вполне съедобны, её синтетическую основу желудок переварить не в состоянии. Но это не значит, что липкая масса будет одиноко «пылиться» в нём годами. Со временем она отправится в тонкую кишку, потом в толстую и закончит свой жизненный путь вполне естественным для человека образом. На всё уйдёт чуть более недели – именно столько жвачка остаётся в организме. Всё же, получше чем 7 лет, правда?

Так что, проглотить жвачку раз в полторы-две недели можно без неприятных последствий. И, тем ни менее, если делать это регулярно, то скопление жевательной резинки вполне может образовать безоар, инородное тело, которое желудок не в силах переварить. А это уже чревато серьёзными проблемами с пищеварением, вплоть до непроходимости кишечника.

Так что, никогда не забывайте выплюнуть жвачку и объясните это детям без лишних «страшилок».