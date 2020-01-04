Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

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Caren Firouz/Reuters

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Иранский лидер призвал главу Турции сплотиться и выступить против США.

Он отметил, что такие совместные действия должны позволить не допустить «более дерзких» действий американских властей после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.

«Наше молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости в совершении агрессивных шагов», — подчеркнул Роухани.

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