Савченко заявила о гниении Украины

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а «процесс гниения» в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112».

«Общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся», — считает она.

По словам Савченко, такое «гниение страны даже хуже, чем горячая война».

Чтобы остановить этот процесс и улучшить ситуацию в государстве, Украине необходим авторитарный режим управления, добавила экс-депутат.

«Если мы хотим сейчас закончить войну, навести порядок в обществе, перепрограммировать общество, то сейчас самое время авторитаризма», — пояснила политик.

С ее точки зрения, Киеву необходимо сначала «крушить своих железным кулаком», чтобы впоследствии враги «боялись и уважали».

Савченко также заявила, что сейчас на юго-востоке Украины идет «гнилая война», а многие в стране не желают ее завершения.

«У нас то кричат, что что-то блокируют, то торгуются, кто-то не хочет окончания войны, потому что только стал на потоки, кто-то кричит: «Какая война, у меня там липецкая фабрика, бизнес Roshen», — отметила она.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.