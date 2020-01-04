При обстреле «зеленой зоны» в Багдаде пострадали пять человек

В результате трех ракетных обстрелов, которым в субботу подверглась столица Ирака, на данный момент жертв нет, говорится в распространенном заявлении иракских сил безопасности.

«Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе аль-Джадрия и в месте расположения военной базы «Балад» на севере столицы. Человеческих жертв на данный момент нет», — говорится в документе.

Вместе с тем, ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что пять человек получили ранения в результате обстрела района аль-Джадрия.