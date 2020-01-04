Гендиректор музея осудила сравнения СССР с нацисткой Германией

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Западные страны уже давно ведут кампанию по уравниванию в общественном сознании нацисткой Германии и СССР, заявила РИА Новости генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что подписанный в 1939 году между СССР и Германией пакт Молотова-Риббентропа не был «пактом о ненападении», а стал «прологом невообразимых преступлений, которые в течение следующих нескольких лет были совершены с обеих сторон». В своем заявлении Моравецкий фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

«Данное заявление Моравецкого цитировалось в СМИ, но удивительно, что, польские дипломаты решили отдельно направить его профессиональному сообществу 31 декабря. Видимо, это новый уровень дипломатического этикета», – прокомментировала получение посольского письма Великанова.

По ее словам, западные страны уже не первый год ведут линию на уравнивание в общественном сознании нацистской Германии и СССР. «Это кампания ведется с целью переформатирования исторической памяти, ведь чем чаще повторяются подобные заявления, тем больше вероятность, что в них поверят», — сказала директор музея.

Она добавила, что в год 75-летия Победы это делается исключительно для того, чтобы максимально оттеснить Россию, как правопреемницу СССР, от празднования юбилея Победы, а также смешать чувство гордости за предков, защитивших мир от нацизма, с чувством ложного стыда.

По ее словам, эти заявления не имеют ничего общего с попыткой разобраться в сложной ситуации, сложившейся в мире накануне войны. «Все болевые точки хорошо известны и много раз озвучивались. Например, мы можем в очередной раз вспомнить о пакте Пилсудского – Гитлера 1934 года, который ознаменовал собой установление прогерманской ориентации Варшавы; или отметить, что на Западе часто вспоминают пакт Молотова-Риббентропа, забывая упомянуть о предшествовавшем ему Мюнхенском сговоре, в ходе которого западные державы вместе с Гитлером участвовали в разделе Чехословакии, часть территории которой отошло и Польше. Но поиск исторической правды не является целью подобных заявлений», – отмечает Великанова.

«О том, насколько эта память неудобна говорит, например, тот факт, что Россию не включили в состав оргкомитета по созданию нового музея в Собиборе, – отмечает Великанова, – А затем под надуманным предлогом отклонили все заявки, поданные российскими музеями, на конкурс по подготовке художественной концепции новой экспозиции. Таким образом, в лагере смерти, единственное успешное восстание в котором организовал советский офицер Александр Печерский, в год 75-летия Победы экспозиция будет создана без участия российской стороны».

В связи с этим Великанова обращает внимание на приведенное в письме высказывание польского премьер-министра, о том, что говорить правду о Второй мировой войне и сопротивляться попыткам искажения истории особенно важно в связи с тем, что «чем больше времени проходит с тех трагических событий, тем меньше о них знают наши дети и внуки».

«При попытках вспомнить о неудобных исторических фактах, мы тут же встречаемся с нервной реакцией польской стороны. При этом с 2014 года в Польше снесли около 100 памятников советским воинам», – говорит она.

По словам Великановой, со своей стороны музей продолжит работу по популяризации достоверного исторического знания о Второй мировой войне. Эту работу музей ведет постоянно, а с осени 2019 года в европейских странах проходят подготовленные музеем совместно с Российским историческим и Российским военно-историческим обществами выставки, посвященные 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Они основаны на музейных и архивных материалах и были переведены на 12 языков.