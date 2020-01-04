Share Tweet Share Share Email CommentsИдеальное преступление Сандры Баллок, Рианны и Сары Полсон

Что общего у Сандры Баллок, Рианны, Сары Полсон, Хелены Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшетт, Минди Калинг и Аквафины? Все они, а точнее их персонажи в фильме «Восемь подруг Оушена» планируют украсть колье Cartier за $150 миллионов, и ради этого готовы на все.

Во главе восьмерки — Дэбби Оушен, сестра персонажа Джорджа Клуни, которую сыграла Сандра Баллок. Место действия: Нью-Йорк, ежегодный бал Института костюма MET Gala. Премьера картины состоится 8 июня 2018 года.

Тогда мы и узнаем, насколько хороши хакерские задатки Рианны и удалось ли Минди Калинг освоить ювелирное искусство, но уже после просмотра трейлера нам кажется, что у девушек все получится.

Первый трейлер фильма «Восемь подруг Оушена»