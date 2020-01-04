Бред Питт? Да пошел он…: видео с Бузовой без фильтров и макияжа шокировало фанатов

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Манукян обнародовал "интимное" видео певицы, а фанат добавил образу "верности".



Новый возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, поздравил звезду "Дома 2" с тем, что в ее Instagram теперь более 18 миллионов пользователей. Пост он сопроводил видео Бузовой без обработки и фильтров, на котором она появляется без макияжа.

Ранее СМИ сообщали, что влюбленные перестали скрывать свои отношения, а недавно сообщили о совместном отдыхе на горнолыжном курорте Куршевеле во французских Альпах. И Бузова, и Манукян делятся романтичными фото и видео Instagram.

В одной из сторис блогер подошел иецхэзжн к любимой и "застал ее врасплох": звезда не ожидала этого и была абсолютно без макияжа.

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"Что это такое? Я спрашиваю, что это такое?" — спросил Манукян певицу, показывая ей смартфон с рекордом. "Я же не накрашенная", – возмущается она в ролике, который Манукян завершил демонстрацией романтичного поцелуя.

Так, по его словам, он поздравил Бузову с преодолением 18-миллионного рубежа подписчиков в Instagram.

В ответ фоловеры разделились на тех, кто осудил Бузову за неряшливый вид, и других, кто порадовался за ее женское счастье.

Позже в той же соцсети появилось видео, на котором фанат Бузовой, встретивший парочку в ресторане, задал ей вопрос "на верность", предложив выбрать между Брэдом Питтом и нынешним любимым.

"С кем? Пошел на***, у меня свой. Все-все, не в тренде", — небрежно отмахнулась Бузова, углубляясь в очередной публично-романтичный поцелуй.

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