Прокачка нефти из России на НПЗ Белоруссии возобновлена

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Андрей Александров/РИА «Новости»
Замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал о возобновлении поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает «БелТа».
Он рассказал, что планируется прокачать 6 тыс. тонн нефти к концу дня.
Также замглавы «Белнефтехима» уточнил, что поставка будет осуществлена к ОАО «Нафтан» и для Мозырского НПЗ.
«Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти», — заявил Сизов.
Кроме того, по его словам, к концу января планируется возобновление экспорта нефтепродуктов.
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