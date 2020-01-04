Цена нефти для Белоруссии увеличится на $20 за тонну в 2020 году из-за маневра РФ

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Reuters

Цены на нефтепродукты для белорусских заводов по переработке сырья увеличатся более чем на $20 в 2020 году. Об этом сообщается на сайте госконцерн «Белнефтехим».

Отмечается, что причиной этому станет налоговый маневр России, который предусматривает поэтапное обнуление экспортной пошлины на нефть и возрастание налоговой ставки на добычу сырья.

По данным госконцерна, нефтяные котировки в определенные периоды будут достигать $68. Белорусские представители оценивают свои потери за 2019 и 2020 года в $400 млн за каждый.

Кроме того, как сообщил источник РИА «Новости», поставку нефти в Белоруссию будут осуществлять две компании из России. Они выразили готовность на сделку при соблюдении условий поставок прошлых лет, однако белорусские представители отказались от этого.

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